Calcio a 5 f: Serie C, Aosta 511 imbarca un 6 a 1 dal Barcanova

In quel di Torino contro il Barcanova Calcio, per la terza giornata del campionato di serie C, buona prova di carattere delle ragazze dell'Aosta 511 di mister Frison, ma ancora troppo ampio il divario di esperienza e di tecnica della giovane squadra valdostana con le calciatrici torinesi.

Il risultato finale è 6 a 1 (4 a 1 e 2 a 0 i parziali); il goal della bandiera per l’Aosta è di Camilla Cappa.





Formazione Aosta 511: Machet, Frison L., Lemos da Silva, Cheli, Kamar, Lauri, Rosaire, Cappa.

RISULTATI E CLASSIFICA