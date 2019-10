Tennis: Avallone Susanna e Benincasi i più bravi nei circuti federali in VdA

Al Tennis Club Aosta sono scesi in campo i più piccoli della categoria "Orange"; la vittoria del torneo è andata a Alessandro Avallone che in finale ha battuto per 15/10 Cavallo Christian, nelle semifinali sono state eliminate Celeste Fea e Claire Susanna.



Al Tennis Sarre sono scesi in campo i ragazzi delle categorie "Green" e "Super Green"; nel torneo "Green" a vincere è stato André Susanna che in finale si è imposto su Gaia Paonessa 0/4 4/0 10/6, nelle semifinali erano stati eliminati Michele Fazzari e Gianfranco Cerruti.

Tra i più grandi ad imporsi è stato Matteo Benincasa vittorioso su Filippo Clermont in finale per 4/2 3/4 11/9; nelle semifinali erano stati battuti Noah Brunello e Luca Manenti.

Premiazione GREEN da sx Paonessa e Susanna