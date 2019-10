Calcio F: l'Aosta 511 non regge i colpi del forte Bellinzago

Cade sul campo di casa l'Aosta 511 impegnata nel campionato di calcio U19. Il Bellinzago non ha fatto sconti alle ragazze di mister Marco Tomassi e si è importo per 1 a 4. L'unica rete dell'Aosta è stata messa a segno da Letizia Pierucci all'8' del terzo tempo: gol che è valso l'onore della bandiera dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, una seconda frazione in cui il Bellinzago ha preso il largo segnando tre reti prima di tirare i remi in barca e consentire alla formazione aostana di riprendere terreno.

Formazione Aosta 511: Naima Ghinelli, Asia Orfano, Giulia Rizzo, Ilaria Cantore, Letizia Pierucci, Eleonora De Gattis, Gaia Prosperi, Giulia Vittori, Rebecca Cerri.

RISULTATI E CLASSIFICA