Calcio: ECCO LE IMBATTUTE - 12 club senza sconfitta dalla D alla Prima: Valdruento e Luese da 8 su 8

Due squadre senza sconfitte tra le professioniste d'Italia (Juventus e Reggina). E in Piemonte e Valle d'Aosta?

Sono 12 le formazioni ancora imbattute dalla serie D (nessun club senza sconfitte) alla Prima Categoria e diventano 29 con la Seconda Categoria. Ecco chi sono...

In Eccellenza A spicca il primato dell'Aygreville di Alberto Rizzo, che ha appena consolidato il primato vincendo in 10 contro 11 contro il BorgoVercelli. Non è tra le prime, ma non ha ancora perso, il nuovo Alicese Orizzonti: 2 vittorie e 6 pareggi con uno stranissimo score da 8 gol fatti e 5 subiti.

Passiamo poi all'Eccellenza B dove non è casuale l'imbattibilità dell'Hsl Derthona (5 vittorie e 3 pareggi) davanti a Castellazzo e Pro Dronero.

In Promozione sono al momento imbattute, invece, Dufour Varallo (Promozione A, classifica cortissima, +6 sulle squadre di metà graduatoria), Albese (Promozione C, Cavour e Villafranca a -3), Pro Villafranca e Lucento (Promozione D, +5 sull'Acqui che ha una partita in meno).

In Prima Categoria ecco due record: 8 vittorie su 8 partite soltanto per due squadre. Si tratta di Valdruento (Prima C, numeri incredibili per la squadra di Bonafede) e Luese (Prima girone G, Alessandria). Ci sono poi senza sconfitte anche Villadossola (girone A), Pianezza (girone D), Villar Perosa (girone E), e Calliano nel girone G.

In Seconda Categoria c'è un'altra valdostana imbattuta: il Montjovet Champoluc (girone C, 7 vittorie su 7, appena tre gol subiti). Le fanno compagnia Varzese e Gravellona (A), Quaronese e Carpignano (B), Cnh Industrial (D), Caprie e Lesna Gold (E), Bruinese e Moderna Baci (F), Val Maira (G), San Rocco (H), Pastor Frassineto e Psg (I), Capriatese e Cassano (L).