Volley: Serie D, Esulta il Ccs Cogne, cade il Fenusma

Vittoria meritata per le ragazze del CCS Cogne nella seconda giornata del campionato di serie D di pallavolo.

Le aziendali hanno sconfitto per 3 a 0 le rivali dell’Union Rivalta in una gara difficile e giocata a ritmi alti, come dimostrano i parziali: 25-23, 25-20 e 25-19. Un successo che ridona morale alla formazione di coach Michael Grumolato, che domenica sarà in trasferta a Foglizzo.

Male invece il Fenusma Pramotton Mobili di Myriam Chapellu, che dopo essere stato in vantaggio per 2 a 0 si è fatto rimontare e sconfiggere per 3 a 2 al tie-break dalla torinese Sangip. Parziali: 18-25, 21-25, 26-24, 25-17 e 15-8.

Classifica: Lilliput, Canavese, Chivasso 6 punti; Sangip 5 punti; CCS Cogne, S. Giorgio, Union Rivalta, GS Sangone 3 punti; Foglizzese, Lasalliano, Fenusma 2 punti; Val Chison 1 punto; Calto, Botalla 0 punti.