I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Juve, gli esami escludono lesioni per Pjanic. Seduta pomeridiana di allenamento per la Signora, tornata a lavorare in vista della gara interna contro il Genoa, mercoledì; Douglas Costa si è allenato regolarmente con il gruppo. Primavera, l'Atalanta batte la Fiorentina e si aggiudica la Supercoppa. Le reti arrivano tutte e tre nella seconda frazione di gioco. A sbloccare l'incontro sono i bergamaschi con Piccoli, ma la Fiorentina reagisce e pareggia immediatamente con Duncan su calcio di rigore. Ma Gyabuaa al 17' raddoppia per i nerazzurri: è la rete che vale la Supercoppa.

Gazzetta dello Sport - Juve, c'è Buffon tra i pali; nell'Inter torna De Vrji, Milan con Duarte. Senza sosta, ci si getta subito sulla decima giornata, con l'infrasettimanale che scatta questa sera con Parma-Verona (alle 19) e Brescia-Inter (21). Milan alla ricerca di un leader, suggestione Rakitic. Gazidis, 'a gennaio non mi piace essere molto attivo sul mercato, ma a volte è necessario. E possiamo investire anche in giocatori di esperienza come avevamo fatto con Higuain'.

Il Corriere dello Sport - Ribery squalificato per tre turni dal giudice sportivo. L’attaccante francese dei viola paga le spinte all’assistente Passeri nel finale di Fiorentina-Lazio: salterà le sfide contro Sassuolo, Parma e Cagliari. Per lui anche un'ammenda di 20 mila euro. Roma, Petrachi dice non a Rodwell o Buchel. Dopo l'exploit di Mancini a centrocampo, il diesse giallorosso si sarebbe deciso a non tesserare svincolati.