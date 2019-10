Rugby: Serie C, vittoria al cardiopalma dello Stade sul Cus Torino

Prima partita sul campo di casa a Sarre e prima successo per lo Stade Valdotain impegnato nel campionato di rugby di serie C.

I gialloneri hanno vinto per 26 a 25 contro il CUS Torino al quinto minuto di recupero, al termine di una partita incredibile che all'inizio del secondo tempo stavano perdendo per 25 a 7 e che sono riusciti a ribaltare in poco più di 10 minuti.

Coach Ferrucci dopo un primo tempo al limite dell'inguardabile per i tifosi dello Stade, ha saputo dare la scossa giusta: Cimino, Gontier, Carlino, Bacilieri e compagni, tutti fantasmi nella prima parte di gara si sono come risvegliati da un sonno a occhi aperti e hanno iniziato a giocare come sanno fare, approfittando dell' immaginabile rilassamento dei torinesi che fino a 15 minuti dalla fine avevano il match in pugno.

Formazione Stade Valdotain: Gontier M., Serradura, Frazzetta S., Henriod, Frazzetta R., Cortinovis, Tavella, Lallinaj, Santoro, Barbieri, Romeo, Bacilieri, Duc, Pina Barros, Carlino.