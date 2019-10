Volley f: U14, Ccs Cogne non ha rivali in campionato

Ancora una vittoria per il Ccs Cogne Framavetri nel campionato under 14 di pallavolo. La formazione di Charles si è imposta per 3 a 2 al tie break sul Csi Chatillon di coach Treves al termine un match giocato al massimo da entrambe le squadre: in vantaggio i castellani nel primo parziale, il Frama ha rimontato ma si è fatto riprendere a causa di troppi errori sotto rete: sul 2 a 2 le ragazze del Ccs hanno vinto il tie break per 15 a 12. Il Fenusma volley è tornato alla vittoria sconfiggendo il Monte Bianco Volley per 3 a 1, approfittando delle importanti assenze nella squadra avversaria.

In Under 23, partita senza storia quella tra il Chachard Csi Chatillon di coach Ploner e la testa di serie Pallavolo Montalto: è finita 3 a 0 per i canavesani; bene ha fatto invece l'Edilmarmore Csi che ha sconfitto il Rivarolo con identico risultato.