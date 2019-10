I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Gp Australia, Marques beffa Vinales e vince. Il pilota della Honda vince anche il Gran Premio di Australia di MotoGp dopo un duello da urlo con Maverick Vinales che si è risolto solo nell'ultimo giro, quando il campione iridato opera il sorpasso nei confronti del connazionale della Yamaha, che nel tentativo di riprendersi la prima posizione finisce giù e rovina la sua gara. Lecce-Juve, per la moviola rigori giusti, ci stava anche su Emre Can. Passo falso dell'Inter che fa 2 a 2 col Parma e non sorpassa.

Gazzetta dello Sport - MotoGp, vince sempre Marquez, Vinales si sdraia alla fine. È dello spagnolo della Honda la freccia giusta per infilzare il GP di Australia, dopo una gara vivace, serrata e con il colpo di scena finale. Serie A, Inter sorpasso fallito, la rabbia di Conte; Juve, quanto manca CR7...ma la testa è salva. I nerazzurri pareggiano 2 a 2 con il Parma e non riescono ad approfittare dell'1 a 1 bianconero con il Lecce.

Il Corriere dello Sport - GP Australia, Marquez vince, Valentino Rossi è ottavo. Lo spagnolo della Honda supera Vinales all'ultimo giro - il pilota Yamaha cade nel tentativo di riportarsi avanti - e conquista l'ennesima vittoria. Serie A, Juve e Inter il sabato dei grandi rimpianti. ll'ora della merenda, a metà pomeriggio, Sarri era fuori di sé, sicuro, dopo il deludente pareggio di Lecce, di subire il secondo sorpasso della stagione. Non pensava che qualche ora dopo anche l’Inter avrebbe fallito la sua missione: e a cena, infatti, Conte si presentava con la faccia di uno che aveva appena perso la finale di Champions.