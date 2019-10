Ciclismo: Agostinacchio vince ancora, Pesse seconda a Cantoira

Terza tappa del Giro d’Italia Ciclocross e prima giornata della Coppa Piemonte, oggi, a Cantoria, nella Valli di Lanzo (Torino) e valdostani ancora ottimi protagonisti, grazie alla vittoria di Filippo Agostinaccio e la seconda piazza di Nicole Pesse tra gli Juniores; nei Giovanissimi, due podi targati Xco Project, con Sofia Guichardaz e Mattia Agostinacchio.

Nella categoria Open femminile, vittoria di Sara Casasola (DP66 Giant); in 11° posizione assoluta, seconda Juniores, Nicole Pesse (DP66 Giant Smp); 15°, 5° Juniores, Giulia Challancin (Team Bramati). In campo maschile, fa gara di testa e selezione nel quarto e conclusivo giro Filippo Agostinacchio (Team Bramati), che precede la coppia del Dp66 Giant, Daniel Cassol e Kevin Rosola Pezzo; al 14° posto Cristiano Martinelli (Xco Project).

Negli Allievi Donne, quarta posizione per Elisa Nigra (Xco Project) nella gara vinta da Federica Venturelli (Cicli Fiorin) davanti a Eleonora Ciabocco (Federico Pink) e Romina Costantini (DP66 Giant). In 17° posizione Vittoria Rizzo (Xco Project); 30° Samantha Gottage (Xco Project). In campo maschile successo di Federico De Paolis (Race Mountain Folcarelli); al 25° posto Alessio Cino (Xco Project); 53° Etienne Grimod (Team Bramati).

Negli Esordienti, vittoria di Stefano Viezzi (Libertas Ceresetto); ottava posizione per Giuseppe Abbate (Xco Project).

Nei G6 femminile, terza posizione di Sofia Guichardaz (Xco Project) alle spalle della vincitrice Elisa Ferri (Olimpia Valdarnese), con seconda Camilla Bezzone (TecnoBike Bra). Al 10° posto Miriana Bee (Xco Project).

Al maschile, piazza d’onore per Mattia Agostinacchio (Xco Project) dietro a Ettore Fabbro (Lib. Gradisca), con terzo Daniele Longoni (Triangolo Lariano). Al 14° posto Mathieu Grimod (Xco Project).

Nei Master Fascia 2, quinto posto di Corrado Cottin (Cicli Benato), con successo di Massimo Folcarelli (Race Mountain Folcarelli) davanti a Ivan Testa (Team Bmx Garlate e Marco Dotta (Team Dotta).