I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Verona battuto 1 a 0 dal Sassuolo, Djuricic fa volare De Zerbi. Al Bentegodi gli emiliani ritrovano la vittoria grazie a un guizzo del serbo in apertura di ripresa: match divertente con tre pali e dieci ammoniti. Juve, con il Lecce niente Ronaldo: non convocato. Douglas Costa e Ramsey gli altri esclusi eccellenti. Si rivede De Sciglio

Gazzetta dello Sport - MotoGp, troppo vento a Phillip Island, annullata la qualifica. Condizioni troppo pericolose in pista per le raffiche improvvise: il programma del sabato salta. Per la griglia si va verso la possibilità di fare Q1 e Q2 domenica mattina prima della gara. Milan, intervista a Hernandez: 'Turbo Theo', 'torneremo in alto, ho fame di Champions e voglio conquistarla qui'

Il Corriere dello Sport - Juventus, Ronaldo non convocato per il Lecce. Sarri tiene fuori anche Douglas Costa e Ramsey, ritorna De Sciglio. Verona-Sassuolo 0 a 1, decide un missile di Djuricic. Al Bentegodi gli emiliani interrompono la serie negativa grazie a un gol del serbo. Gara vivace: tanti ammoniti e tre pali