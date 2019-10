Hockey ghiaccio: Super impegnati Gladiators e le ragazze del Girls Project

E' davvero fitta di impegni l'agenda agonistica dei Gladiators

SABATO 26 OTTOBRE

Under 13, alle ore 12, alla Patinoire di Aosta contro l’HC Varese 1977;

Italian HL Women (le ragazze del Girls Project), alle ore 17.30, a Cavalese (Tn), contro il Valdifiemme;

Under 17, alle ore 18.30, alla Patinoire di Aosta, contro il JT Ora/Egna.

DOMENICA 27 OTTOBRE

Under 9, a Torre Pellice (To), per un raggruppamento di categoria;

Under 15, alle ore 12.30, a Casate (Como), contro l’Hockey Como;

IHL Division 1 (Squadra Senior), alle ore 19, a Milano, contro il Milano Rossoblu.