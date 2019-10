Calcio F: Il PDHAE cade in casa 0-2 contro il forte Collegno

Sconfitte più dalla sfortuna che dalla bravura delle avversarie, le ragazze del PDHAE impegnate nel campionato di calcio femminile under 19. Sul campo di Montjovet la squadra di mister Zenti è incappata in un Collegno capace di approfittare con cinismo delle occasioni mancate sotto rete dalle attaccanti valdostane e di colpire due volte nelle unice due vere occasioni da gol di una formazione schieratasi principalmente a difesa.

Complice della vittoria delle piemontesi, la giornata incantata del loro portiere che ha parato di tutto e quando non ci è riuscita ci ha pensato la traversa. A segno per il Collegno Gigliotti su calcio d'angolo e Pellizzaroli in azione di contropiede.