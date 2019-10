Calcio a 5: Veterani, il PNL Aosta guida la classifica punteggio pieno

Una doppietta di Simone de Antoni ha regalato alla formazione del capoluogo PNL Aosta il secondo successo nel campionato regionale di calcio a 5 Veterani della Figc. In virtà del 2 a 0 rifilato al Fenis, la squadra è in vetta alla classifica a punteggio pieno e senza aver subìto reti; quanto a De Antoni - calciatore over 40 che dai trascorsi mediocri nel calcio a 11 ha saputo rigenerarsi nel futsal a un'età in cui tanti altri lasciano lo sport agonistico - guida la classifica marcatori con quattro gol. Nelle altre due sfide, il Saint-Christophe ha sconfitto per 4 a 1 lo Chatillon con reti di Bravi, Iamonte, Pallua e Casola per i cretoblens e di Menegoni per i castellani; il Valdigne ha battuto il Verres per 2 a 0 con rete di Ciardo e autogol di Didonato.

Classifica: Aosta 6 punti; Valdigne, Issogne e Saint-Christophe 3; Fenis 1, Chatillon e Verres 0