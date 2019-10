MezzAosta 2019: Catherine Bertone guarda al sociale e punta al podio

Tanti i big che tra poche ore partiranno allo start della quinta edizione della MezzAosta, la mezza maratona che attraversa la città organizzata dal presidente della Fidal VdA, Jean Dondeynaz, dalla società di atletica Calvesi e patrocinata dal Comune del capoluogo valdostano. Fra tutti, la 'stella di casa' l’atleta Catherine Bertone, argento europeo a squadre di maratona.

Sulla distanza dei 21,097 km la portacolori dell’Atletica Sandro Calvesi ha un personale di 1h13:03 realizzato in maggio a Lugano mentre tre settimane fa è riuscita a firmare il secondo tempo in carriera a Trento con 1h13:27.

Tra le favorite, anche la ruandese Clementine Mukandanga (Runner Team 99) e la keniana Ivyne Jeruto Lagat (#iloverun Athletic Terni), invece al maschile i top runner sono Hosea Kimeli Kisorio (Atl. Virtus Cr Lucca), Gideon Kiplagat Kurgat (Italia Marathon Club) e Philemon Kipchumba (Atl. Recanati), tutti del Kenya, insieme al valdostano René Cunéaz (Cus Pro Patria Milano).

In programma anche la gara competitiva sulla 'metà mezza' di 11 chilometri con l’altro beniamino valdostano Omar Bouamer (Polisportiva Sant’Orso Aosta), terzo quest’anno nella rassegna tricolore dei 10 km; poi le non agonistiche Family Run di 6 km e Baby Run di 1 km, oltre all’originale camminata enogastronomica-turistica.

Non manca l’attenzione al sociale: una nuova iniziativa promossa dalla stessa Bertone punta a raccogliere scarpe da running usate per dare un contributo concreto al movimento dell’atletica in Kenya. Si parte alle ore 10 dal centro della città di Aosta, in via Torino, attraversando lo stabilimento siderurgico Cogne Acciai Speciali e toccando i territori comunali di Saint-Christophe, Pollein, Gressan e Charvensod, per arrivare in piazza Arco di Augusto.