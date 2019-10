Sci: La nebbia guasta il venerdì di Soelden, niente sci libero in pista per le donne

La sessione di sci libero in pista per le donne, prevista per la giornata di venerdì 25 ottobre alle ore 10, è stata cancellata.

Tutta colpa della nebbia, che ha costretto gli organizzatori a rivedere il programma odierno, proprio alla vigilia della gara di apertura della Coppa del mondo 2019/2020.

Domani infatti, le donne si sfideranno nel gigante: alle 10 scatterà la prima manche, mentre la seconda è programmata per le ore 13. A rappresentare l'Italia, per le categoria femminile, saranno le atlete Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Irene Curtoni, Karoline Pichler, Roberta Melesi e Roberta Midali, le quali riceveranno i pettorali per la gara, oggi alle ore 19 presso la Piazza Postplatz della località austriaca.

Domenica sarà il turno degli uomini, impegnati anch'essi nel gigante con i medesimi orari delle colleghe donne.