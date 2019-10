Basket: U15, l'Eteila doma il Chieri

Un grande gioco di squadra ha premiato la prima partita di campionato disputata dall'Under 15 dell'Eteila basket, che ha schiantato il Cirié per 83 a 30.

Spinti anche da un parterre di tifosi e familiari entusiasti, i ragazzi di coach Albanese hanno iniziato fin dai primi minuti con grande grinta, senza lasciar modo agli avversari piemontesi di organizzarsi: chiuso a muro il reparto difensivo, brillanti le azioni di attacco con il 'bomber' Parisi a punto per 18 volte, Vecchioli Vargas in forma smagliante e autore di 16 canestri su 18 tiri. Bene anche Toldo, tornato a referto per ben nove volte dopo una stagione passata sotto tono rispetto alle sue reali possibilità. La prossima sfida sarà in trasferta contro il forte Bollengo.

Formazione Eteila e referti:Saltarelli D. 2 Parisi A. 18 Graziola S. 2 Vecchioli Vargas F. 16 Di Francesco E. Toldo N. 9 Camos M. 5 Polin M. 22 Paba E. 6 Collová F. 2 Franco D. 1