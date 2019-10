I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Inter-Borussia Dortmund 2 a 0, in gol Lautaro Martinez e Candreva. La squadra di Conte si prende i primi tre punti di questa Champions League e torna a sperare: l’attaccante classe 2002 entra nella ripresa e si procura di mestiere il rigore che il Toro però fallisce.

Salisburgo-Napoli 2 a 3, Mertens supera Maradona, Insigne decisivo. Gli azzurri di Carlo Ancelotti conservano la vetta del girone E di Champions League grazie al successo alla Red Bull Arena. Agli austriaci non bastano le due reti di Haaland

Gazzetta dello Sport - Champions, Lautaro e Candreva piegano il Borussia Dortmund; 2 a 0, una grande Inter torna in corsa. Il Toro segna e sbaglia un rigore, Handanovic chiude la porta, poi il contropiede all'89' che chiude i conti. Nerazzurri ora a 4 punti in classifica nel girone come i tedeschi, dietro al Barcellona a quota 7

Salisburgo Napoli 2 a 3, Mertens da record, Insigne entra e decide. Doppiette del belga (che supera Maradona) e del baby fenomeno Haaland, poi Lorenzo sostituisce Lozano e segna il gol-partita

Il Corriere dello Sp ort - Salisburgo-Napoli 2 a 3, Mertens e Insigne, che show. Doppietta dell'attaccante belga (superato Maradona con 116 gol fra i marcatori azzurri di tutti i tempi) e zampata del capitano: Ancelotti sbanca la Red Bull Arena e consolida il primato nel girone.

Inter-Borussia Dortmund 2 a 0, decidono Lautaro e Candreva. I nerazzurri conquistano tre punti preziosi e ora tornano in corsa: agganciati i tedeschi al secondo posto a quota 4. Conte nella ripresa toglie Lukaku e lancia Esposito, che si procura un rigore fallito dal "Toro"