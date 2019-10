La Valle d’Aosta presente al Salone turismo e sport invernali Skipass di Modena

La stagione sciistica 2019/2020 sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 31 ottobre alle ore 11.30 negli spazi dello stand della Regione autonoma Valle d’Aosta (Padiglione A Stand A40).

Le novità saranno illustrate da Laurent Viérin, Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, Luigi Bertschy, Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, Marco Albarello, responsabile grandi eventi sportivi, Marco Mosso, Presidente del Comitato valdostano degli sport invernali - Asiva.

Lo spazio della Regione autonoma Valle d’Aosta prevede la suddivisione dell’area in tre parti: una dedicata alla promozione turistica, una all’Associazione Maestri di sci della Valle d’Aosta, una all’Associazione Impianti di risalita - Avif. Nello stand sarà presente, inoltre, uno spazio per conferenze in cui saranno veicolati video della Valle d’Aosta e promo-video delle gare di Coppa del Mondo che si disputeranno nella nostra regione: a Breuil-Cervinia con lo snowboardcross il 20-21 dicembre e a La Thuile con Supergigante e Combinata femminile di sci alpino il 29 febbraio e 1° marzo 2020, oltre al Mondiale Master di sci di fondo in programma a Cogne dal 5 al 14 marzo 2020.

Siamo pronti a presentare la prossima stagione invernale con tutti i nostri comprensori e i nostri chilometri di piste - dichiarano gli Assessori Laurent Viérin e Luigi Bertschy. Nella prossima stagione saremo ancora protagonisti dello sci con le gare di Coppa del Mondo a Breuil-Cervinia e La Thuile e con il mondiale Master a Cogne, oltre a numerose altre competizioni di livello internazionale. Il turismo invernale riveste un ruolo fondamentale per la nostra regione come dimostrato dai dati delle presenze e gli sforzi profusi per la preparazione dei comprensori e per programmare l’offerta turistica attraverso una serie di eventi che stiamo predisponendo e che caratterizzeranno il 2020.

Lo sci, che rappresenta un atout importante per l’economia valdostana, in questi anni è in crescita- concludono gli Assessori Viérin e Bertschy - e abbiamo riscontrato anche un buon grado di soddisfazione da parte della clientela. La nostra presenza a Skipass segna l’avvio della stagione invernale ed è una vetrina di grande richiamo in cui sono presenti tutti gli addetti ai lavori che gravitano intorno al mondo neve.