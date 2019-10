Dal GS di Soelden alle finali di Cortina del prossimo marzo: ecco il calendario completo della Coppa del mondo femminile. Previste 42 gare

Sarà il gigante femminile di Soelden, previsto per il prossimo sabato 26 ottobre, ad aprire ufficiamente la Coppa del mondo 2019/2020. Quella austriaca è solo la prima tappa per le donne, che saranno impegnate complessivamente in 42 gare, distribuite in tredici differenti nazioni, divise fra nove discese, sette supergiganti, nove giganti, nove slalom, quattro combinate alpine, tre fra giganti e slalom paralleli, a cui si aggiunge un team event. Come anticipato, sono tre le località italiane coinvolte: Sestriere torna dopo un'assenza di quasi quattro anni con un gigante sabato 18 gennaio e uno slalom parallelo domenica 20 gennaio. Ritorno importante a distanza sempre di quattro anni anche per La Thuile, impegnata sabato 29 febbraio con un supergigante e domenica 1 marzo con una combinata alpina. Infine le finali si terranno a Cortina dal 18 al 22 gennaio 2020, come premondiali in vista della rassegna iridata del 2021.



Ecco il programma completo:

Sabato 26/10/19: Solden (Aut) - GS

Sabato 23/11/19: Levi (Fin) - SL

Sabato 30/11/19: Killington (Usa) - GS

Domenica 01/12/19: Killington (Usa) - SL

Venerdì 06/11/19: Lake Louise (Can) - DH

Sabato 07/12/19: Lake Louise (Can) - DH

Domenica 08/12/19: Lake Louise (Can) - SG

Sabato 14/12/19: St. Moritz (Svi) - PSL

Domenica 15/12/19: St. Moritz (Svi) - SG

Martedì 17/12/19: Courchevel (Fra) - SL

Sabato 21/12/19: Val d'Isère (Fra) - DH

Domenica 22/12/19: Val d'Isère (Fra) - AC

Sabato 28/12/19: Lienz (Aut) - GS

Domenica 29/12/19: Lienz (Aut) - SL

Sabato 04/01/20: Zagabria (Cro) - SL

Sab. 11/01/20: Zauchensee (Aut) - DH

Dom.12/01/20: Zauchensee (Aut) - AC

Martedì 14/01/20: Flachau (Aut) - SL

Sabato 18/01/20: Sestriere (Ita) - GS

Domenica 19/01/20: Sestriere (Ita) - PGS

Sabato 25/01/20: Bansko (Bul) - DH

Domenica 26/01/20: Bansko (Bul) - SG

Sabato 01/02/20: Rosa Khutor (Rus) - DH

Domenica 02/02/20: Rosa Khutor (Rus) - SG

Sabato 08/02/20: Garmisch (Ger) - DH

Domenica 09/02/20: Garmisch (Ger) - SG

Sabato 15/02/20: Maribor (Slo) - GS

Domenica 16/02/20: Maribor (Slo) - SL

Sabato 22/02/20: Crans-Montana (Svi) - DH

Domenica 23/02/20: Crans-Montana (Svi) - AC

Sabato 29/02/20: La Thuile (Ita) - SG

Domenica 01/03/20: La Thuile (Ita) - AC

Sabato 07/03/20: Ofterschwang (Ger) - GS

Domenica 08/03/20: Ofterschawang (Ger) - SL

Martedì 10/02/20: Stoccolma (Sve) - PSL

Sabato 13/03/20: Are (Sve) - GS

Domenica 14/03/20: Are (Sve) - SL

Mercoledì 18/03/20: Cortina (Ita) - DH

Giovedì 19/03/20: Cortina (Ita) - SG

Venerdì 20/03/20: Cortina (Ita) - Team event

Sabato 21/03/20: Cortina (Ita) - SL

Domenica 22/03/20: Cortina (Ita) - GS