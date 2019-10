Si sono svolte a Rivarolo le selezioni per il Campionato di società Under 18 di bocce. La formazione della Bassa Valle Helvetia ha giocato due partite vincendole entrambe e staccando così il biglietto per l'iscrizione alla stagione.

La formazione messa in campo da Amilcare Giopp ha vinto facilmente contro la S.B. Roretese per 10 a 2 e contro la S.B. La Perosina per 7 a 5, qualificandosi per la fase Nazionale che si terrà in Lombardia nella prossima primavera.