Judo: Giovani valdostani sul podio alla Jigoro Young Cup

I piccoli judoka dello Stade Aosta in trasferta a Torino

Crescono a suon di medaglie, i piccoli judoka dello Stade Judo Club di Aosta, palestra 'dedicata' alle discipline di arti marziali per bambini e adolescenti.

Sabato scorso una rappresentativa valdostana di under 12 ha partecipato con successo alla quinta tappa della Jigoro Kano Young Cup, al PalaRuffini di Torino. Tanti gli avversari agguerriti dal Piemonte e dalla Lombardia, ma a dominare in quasi tutte le categorie è stata la Valle d'Aosta.

Gradino più alto del podio per Sara Oberto, prima nella categoria Bambini. Santiago Grosso e Linda Macheda si sono qualificati al secondo posto nelle rispettive categorie Fanciulli, mentre per la categoria Ragazzi terzo gradino del podio per Matteo Oberto, Andrea Collomb e Matteo Macheda.