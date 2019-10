I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Champions, Juventus-Lokomotiv 2 a 1, doppietta di Dybala. Sblocca un gol di Miranchuk nel primo tempo. L'argentino in due minuti firma la rimonta nella ripresa. Il City travolge l'Atalanta 5 a 1, Gasperini quasi fuori. All'Etihad, dopo il vantaggio di Malinovsky, gli uomini di Gasperini subiscono cinque gol. Doppietta di Aguero e tripletta di Sterling. La Dea resta, così, a zero punti nel girone,

