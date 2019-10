Sport invernali: Duro programma di training per gli agonisti Asiva

Atleti Asiva in allenamento (foto di repertorio)

Allenamenti, ritiri, preparazione specifica: Gli atleti Asiva delle diverse discipline sono impegnati in questi giorni in una serie di attività formative e training specifici in vista degli importanti appuntamenti agonistici di avvio stagione.

Biathlon

Settimo raduno collegiale per la squadra Juniores/Giovani di Biathlon, sino a domenica 27 ottobre, a Forni Avoltri (Udine). Tra i convocati Cédric Christille (Fiamme Gialle), Didier Bionaz, Samuela Comola, Stefano Canavese, Beatrice Trabucchi (Cse, Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri); nello staff tecnico Fabio Cianciana e Edoardo Mezzaro.

Snowboard

Raduno sciistico per la squadra Asiva di Snowboardcross sino a venerdì 25 ottobre, al Passo dello Stelvio (Sondrio). Con l’allenatore Nicola Bagliani al lavoro ci saranno Yannick Favre, Mattia De Feo (Snow Team Courmayeur), Alice Bruno (Aosta Snowboardcross), Matteo Rezzoli (Sc Courmayeur MB).

Sci alpino

Allenamento a Hintertux (Austria) fino a sabato 26 ottobre per la squadra Asiva di Sci alpino maschile. Con i tecnici del Comitato, Massimiliano Iezza e Luca Liore, e l’allenatore dei club, Vittorio Alliod, su ghiacciaio austriaco ci saranno: Benjamin Alliod (Cse), Peter Bieller (Sc Val d’Ayas), Emile Boniface (Sc Chamolé), Elia Facchini (Sc Gressoney MR), Thomas Larivière (Sc Crammont MB) e Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB) e gli Aggregati Filippo Segala (Sc Chamolé), Alessandro Lami (Club de Ski), Stéphane Béthaz (Sc Pila). Tommaso Canonico (Sc Aosta), Philippe Quey e Alessandro Péaquin (Sc Val d’Ayas).

EC Sci alpino

Al lavoro sul ghiacciaio dello Stelvio (Sondrio) la squadra di Coppa Europa di Sci alpino femminile. Tra le selezionate Carlotta Da Canal (Cs Carabinieri), Giulia Albano (Sc Mont Glacier), Federica Sosio, Sofia Pizzato (Cse); nei quadri tecnici Giuseppe Butelli, Federico Detragiache e Guglielmo Favre.

A Pitzal (Austria), sino a domenica 27 ottobre, raduno della squadra azzurra di Coppa Europa di Sci alpino maschile, discipline veloci. Al lavoro, tra gli altri, ci saranno Henri Battilani, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni (Cse), Federico Paini, Federico Simoni (Cs Carabinieri); nello staff tecnico Irvin Marta.