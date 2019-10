Sport invernali: Convenzione Asiva-Technos Medica a tutela degli atleti

Non solo agonismo, allenamenti, sedute teoriche e ‘video’ sono garantite dall’Asiva agli atleti delle squadre del Comitato. Da sempre l'Associazione valdostana degli sport invernali è attivo nella prevenzione e nella cura della salute dei suoi tesserati, nella fattispecie siglando convenzioni con istituti altamente qualificati della nostra regione.

“Nelle discipline della neve non è così infrequente subire infortuni agli arti - spiega il presidente Asiva, Marco Mosso - per assicurare un’assistenza di assoluto livello abbiamo siglato una convenzione con Technos Medica, ambulatorio di diagnostica per immagini".

La struttura medica, con sede a Saint-Christophe, pratica degli sconti ai tesserati Fisi degli Sci club valdostani per risonanze magnetiche, ecografie, radiologia tradizionale, radiologia dentale, agopuntura, senologia e ginecologia. Convenzione con Technos Medica che si estende anche a Premium Medica su tutte le prestazioni sanitarie fornite dalla struttura e, tra queste, un accesso a prezzo agevolato per le visite di idoneità sportiva, sia agonistica, sia non agonistica.

“A luglio siamo stati ospiti nella sede di Technos Medico e Premium Medica – prosegue Mosso - in un incontro con i tecnici e gli atleti del Comitato Asiva. Nell’occasione, i medici delle due strutture avevano tenuto una ‘lezione’ sulla medicina e sull’educazione posturale, sugli aspetti nutrizionali in ambito sportivo e un’interessante modulo sull’ortopedia per la prevenzione degli infortuni".

Una collaborazione tra Comitato Asiva e Technos Medica e Premium Medica che, conclude il presidente, "garantisce un’ampia consulenza ai nostri tesserati su molti aspetti sensibili, dal punto di vista della prevenzione e dell’assistenza post-infortuni”.