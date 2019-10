I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: Juve, con Ronaldo il torello diventa uno show. Il fuoriclasse portoghese è stato il protagonista nell'ordierno allenamento di rifinitura dei bianconeri in vista dello scontro di Champions contro la Lokomotiv Mosca.

Gazzetta dello Sport - Lukaku e Lautaro 'oro Inter, i segreti della supercoppia. Le due punte che fanno grandi i nerazzurri si parlano in spagnolo. Romelu vive in centro con mamma e figlio, Martinez a City Life con Agustina e... Leon

Il Corriere dello Sp ort - Pallone d'Oro 2020, c'è anche Koulibaly tra i candidati. France Football ha rivelato l'elenco dei pretendenti al più ambito trofeo calcistico del mondo: sempre presenti Ronaldo e Messi, sorpresa Koulibaly.

Serie A, Brescia-Fiorentina 0 a 0, grave infortunio per Dessena. Il posticipo dell'ottava giornata finisce senza gol: annullato al 4' l'1-0 di Ayé. Nella ripresa il centrocampista della squadra di Corini, in lacrime dopo il ko, viene portato fuori in barella.