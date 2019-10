Tsan: Sul campo a St-Vincent le finali di serie A e serie B Juniores

Mancano solo due titoli, uno dei quali il più importante, per chiudere la stagione 2019 di tsan. Sabato 26 ottobre il prato della ex Fera alle porte di Saint-Vincent ospiterà la finale del campionato di serie B Juniores tra Montjovet e Chambave.

Domenica 17 sullo stesso campo, alle 11, inizierà l'attesa finalissima del campionato di serie A. Un match sempre appassionante, la finale della serie maggiore, ma che quest'anno avrà il sapore di un derby decisivo: si affronteranno infatti due rivali storici nel panorama degli sport tradizionali: lo Chatillon I e il Verrayes I, sfida ritenuta una 'classica' dai fedelissimi dello tsan come della rebatta. La pertse sarà scelta dal Verrayes; lo Chatillon approda alla finale dopo quattro anni, ovvero da quando nel 2015 fu sconfitto dal Montjovet I sul campo di Quart.

Per la serie C, invece, sabato scorso il Valtournenche II si è confermato vincitore del campionato battendo in trasferta per 1644 a 603 il Fenus III; migliori in campo Alessio Vigon per il Fenus e Patrick Brunod per il Valtournenche.

A causa del maltempo non è stata disputata la partita, ininfluente per la classifica, tra Montjovet III e Chatillon II.