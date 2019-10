Calcio: Prima cat, il Quart tiene il passo e prepara la sfida di vertice

"Si va a Druento per fare punti, con la consapevolezza che la sfida è ardua ma non impossibile". Mister Simone Dosso sprona così i ragazzi del Quart a cercare l'impresa domenica prossima in trasferta a Torino contro il Valdruento, forte formazione che con 21 punti guida la classifica del girone C di Prima Categoria.

All'ottava giornata di campionato il Quart è secondo a 15 punti e un successo in terra piemontese aprirebbe le porte a scenari inimmaginabili a inizio stagione. Sulla carta l'impegno sembra di quelli impossibili: il Valdruento ha vinto sette partite su sette e in casa non ha mai preso gol. Incalza i valdostani il Colleretto, terzo in classifica con 13 punti che domenica incontrerà il modesto Cafasse.