Tsan f: Decimo scudetto, mai nessuno come le ragazze dello Challand-St-Anselme

Vincono per 2050 a 1304 dominando il match dai primi minuti contro il Brisma e conquistano il titolo autunnale, nonchè il decimo scudetto di campionato a squadre di tsan, le giocatrici dello Challand-Saint-Anselme guidate da Isabelle Grosjacques.

Sino ad oggi mai nessuna formazione femminile di sport popolari in Valle ha ottenuto così tanto come lo Challand e la stessa Grosjacques è pienamente consapevole dell'impresa: "Ci abbiamo creduto dall'inizio alla fine, siamo scese in campo per vincere e abbiamo giocato una partita quasi perfetta. Siamo sempre state in vantaggio e abbiamo gestito senza particolare affanno, nonostante la qualità delle avversarie. Quest'anno oltre al campionato abbiamo vinto la paletou a squadre e individuale: non potevamo fare di meglio".

Durante la finale Isabelle ha siglato sette buone in 466 metri rivelandosi la migliore in campo. Per il Brisma Arianna Minuzzo ha messo quattro buone per 255 metri.