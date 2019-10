Hockey ghiaccio: Gladiators irresistibili a Varese nel campionato U17

HC Varese 1977 – HC Aosta Gladiators 0-12 (0-3, 0-5, 0-4)

HC Aosta Gladiators: Alessandro Birtig, Nicolò Masoni, Nicolò Fanelli, Federico Paternoster, Marco Olivo, Alessia Gisonna, Nicholas Gianni, Philippe Charles, Fabio Pietromica, Alessandro Minniti, Lorenzo Lamberti, Tommaso Mazza, Nathan Garau, Davide Matteo Gerbi, Federico Gisonna, Nicolò Borio, David Cicchetti, Andrea Gesumaria. Coach: Luca Giovinazzo.

Marcatori: Paternoster (8:39), Fanelli (9:26), Cicchetti (17:39), Gianni (22:07), Gerbi (24:50), Gisonna (29:12, 34:27), Gerbi (37:09), Mazza (42:20), Cicchetti (48:10), Borio (51:26), Gesumaria (51:44).

Per l'impegno infrasettimanale di campionato, i Gladiators arrivano a Varese da capolista del girone, condizione senza precedenti al sesto turno per i valdostani, e dettano legge da subito. Tre marcature nel primo drittel, cinque nel secondo e quattro nel terzo, con la gabbia protetta da Alessia Gisonna e Lamberti che resta inviolata. Altri tre punti, che mantengono i ragazzi di Giovinazzo in vetta alla graduatoria, a testimonianza del fatto che – soprattutto in questa categoria – il lavoro infuso in anni dà frutti. Non è comunque il caso di iniziare a pensare in grande: il livello va confermato match dopo match e la strada davanti alla U17 è ancora parecchio lunga. Prossima sfida, sabato 26 ad ottobre. Ad Aosta, alle 18.30, è atteso il JT Ora/Egna, uno dei nomi di vertice di questo campionato, e sarà tutt'altro che semplice.