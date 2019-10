Equitazione: Bene i valdostani nell'endurance a Travagliato

I binomi valdostani dell’endurance si sono ritrovati questo week end a Travagliato (BS) dove hanno preso parte al concorso internazionale organizzato dal Circolo Ippico Ambassador.

Nella giornata di sabato buon iniizio con il bel 4° posto nella gara internazionale CEI 1* di 90km ottenuto da Martino Pisano in sella a Amh Hassan.

L’internazionale CEI Yang rider di 120 km ha visto invece in campo per la Valle d’Aosta l’amazzone Manila Bellei che, in sella a Katim di Pegaso, ha chiuso con un ottimo 4° posto. Dodicesima posizione è stata, infine, quella raccolta da Simona Capozzi in sella a Nuncjusz nella CEI2* 120 km internazionale.

Nella giornata di domenica, infine, le atlete valdostane Celine Barmasse in sella a Zizzania della Besana e Katia Lafarge su Helfin hanno raccolto rispettivamente il 18° e 19° posto nella Cen B di 90 km, nell’ambito del campionato regionale lombardo di Endurance.