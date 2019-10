Ginnastica: A Mortara bronzo per le ginnaste dell'Olimpia

Meritatissimo bronzo per le ragazze della Ginnastica Olimpia Aosta, impegnate questo sabato a Mortara nella prima prova del Campionato di squadra di Serie C (ex Serie B).

Dopo qualche incertezza a trave, primo temibile attrezzo, le ginnaste valdostane si sono riprese con un buon corpo libero e un eccellente volteggio (strappando addirittura un 13 pieno con il salto di Sofia Chiumello), concludendo alle parallele.

“Si sono guadagnate questo podio con grinta e determinazione” afferma l’allenatrice Claudia Iacona, che le ha accompagnate in campo gara insieme all’istruttrice Federica Vinante. La squadra era composta da da Sofia Chiumello, Vittoria Ramanzin, Serena Ramanzin, Asya Rosset e Nicole Sammartino.