Motocross: Daniele Zanolli (Starcross Verrès) tradito dalla leva del cambio

Prova del campionato Motoasi categoria Over 40.per Daniele Zanolli in quei di Casale Monferrato. Il centauro rossonero, nelle qualifiche del mattino, fa registrare il 12° tempo. Gara in salita per il pilota dello Starcross MX Verrès.

Nel corso della prima manche il pilota perde la leva del cambio ed è costretto al ritiro. Decisamente migliore la seconda manche che lo vede concludere al 5° posto. Purtroppo ci sono le giornate no e con lo zero della prima manche Daniele Zanolli si deve accontentare del 19° posto di giornata.