Hockey ghiaccio: Indiscutibile supremazia dei Gladiators U15 contro il Varese

HC Aosta Gladiators – HC Varese 1977 24-2 (8-0, 8-2, 8-0)

HC Aosta Gladiators: Sebastiano Madaschi, Nicholas Gianni, Alessia Terranova, Marta Mazzocchi, Simone Cosentino, Alessandro De Santi, Mattia Lenta, Tommaso Mazza, Gabriel Montini, Nathan Garau, Federico Gisonna, Edoardo Muraro, Alessandro Carbone, Matteo Mazzocchi, Johann Menegatti, Giorgio Blanchet, Andrea Gesumaria, Mattia Agazzini, Marco Cosentino, Brendon Dedja. Coach: Luca Giovinazzo.

Marcatori: Federico Gisonna (4), Lenta (3), Blanchet (2), Garau (2), Gianni (2), Mazza (2), Marta Mazzocchi (2), Agazzini, Carbone, Cosentino, Dedja, Gesumaria, Madaschi, Matteo Mazzocchi.

Varese arriva ad Aosta con due linee giuste e i Gladiators, in versione domestica, con praticamente tutto il roster a disposizione, dettano la loro legge. Otto goal a frazione, lasciandone appena due in tutto agli avversari. Partita a senso unico, che ha visto tutta la squadra andare a segno, nella costruzione di equilibri e morale che non mancheranno di aiutare per il resto del girone. Dall'inizio della stagione, la Under 15 è imbattuta e la prossima occasione di difendere il primato arriverà domenica 27 ottobre, quando i nostri saranno in trasferta a Como.