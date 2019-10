Calcio: Ecc/A; PRIMATO VALLE D'AOSTA - L'Aygreville sbanca Baveno: nessuno oggi in Eccellenza A potrà superarla

AYGREVILLE: COMUNQUE VADA, AL COMANDO

BAVENO-AYGREVILLE 1-2 - Anticipo settima giornata

Reti: 15' Barbuio, 22' Cuneaz, 32' Salzano (B)

Valle d'Aosta davanti a tutti in Eccellenza A, grazie all'Aygreville di Alberto Rizzo. Una società modello, un club che ogni anno cambia poco e che si affida comunque molto ai giovani come Brunod (già 3 gol per il 2001), Favre, Gentili...

Sabato sono invece andati in gol il '90 Barbuio e il totem, autentico pilastro rossonero, Andrè Cuneaz, classe 1987. Un giocoliere che ha in carriera presenze in B col Mantova, in C1 con la Pistoiese, Taranto, Alessandria e Cremonese e in C2 col Valle d'Aosta.

Valle d'Aosta al comando della classifica rappresentata dall'Aygreville di Rizzo, che ieri ha sbancato Baveno 1-2 con i gol di Barbuio e Cuneaz. Oggi l'affiancamento in vetta del BorgoVercelli: pazzo 5-3 al Trino con tripletta di Delorentiis e ancora una volta (è la terza consecutiva) cinque gol subiti dal Trino. Cantele ha parato anche un rigore ad Erbini.

Per Borgaro (1-1 a Romentino, a segno Pinelli) e Accademia Borgomanero (3-3 in casa ProSettimo) c'è il terzo posto a 12 punti, seguono Alicese (1-1 a Biella) e Pont Donnaz a quota 11 (per i valdostani 3-1 contro l'Oleggio).

Da segnalare un gol pazzesco di Giacinto Rignanese che vale la prima vittoria della Fulgor Valdengo contro lo Stresa, avversario ostico che i locali hanno saputo gestire conquistando i primi tre punti: 1-0 il finale. Bene anche il Rivoli: 2-0 alla Pianese e sorpasso in classifica.

CLASSIFICA E RISULTATI