Sci: Attesa per il decimo anniversario del Memorial Fosson

Manca una settimana all’inizio della Coppa del Mondo di sci alpino. Il fine settimana di Sölden lancia la nuova stagione e accende l’entusiasmo degli agonisti di tutte le età. Anche dei tantissimi Ragazzi e Allievi che ormai non vedono l’ora di partecipare al Memorial Fosson, il loro primo confronto della stagione.

Il Memorial Fosson èintitolato ad una giovane promessa dello sci valdostano morto in un incidente stradale con altri due amici valdostani. La loro auto è stata speronata da un camion.

L’evento a squadre, ideato dallo sci club Aosta e dalla rivista Race ski magazine, raggiunge il primo grande traguardo. Tra poche settimana verranno festeggiate le 10 edizione del Challenge che ha saputo dare un valore al lavoro di gruppo e mettere da parte, per qualche giorno, la prestazione del singolo individuo.

Quest’anno il Memorial Fosson slitta leggermente più avanti: appuntamento a Pila (Valle d’Aosta) dal 17 al 19 dicembre, con arrivo delle delegazioni il 16 dicembre. Il format è ormai consolidato e non subirà modifiche.

Si gareggerà per tre giorni in gigante e slalom, con il parallelo di mercoledì pomeriggio che sarà ancora più spettacolare. Proprio in queste settimane si sta predisponendo l’impianto di illuminazione che sarà potenziato rispetto al passato.

Sarà un testa a testa tra i migliori atleti delle prime due giornate, con un regolamento diverso e ancora in fase di studio. Sono tantissime le società sportive, da Nord a Sud, che hanno già aderito alla decima edizione. Confermati Academy School Val di Luce, Bachmann, Chamois, Crammont, Drusciè, Edelweiss, Eur, Goga, Golden Team Ceccarelli, Gressoney, La Thuile, Livata, Mont Glacier, Montenuda, Orsello Magnola, Pila, Radici Group, Revolution Ski Race, Sansicario, Sauze d’Oulx, 18-Cortina, 21, Sestriere, Ski College Limone, Ski College Veneto, Sporting Campiglio, Val d’Ayas, Val Palot, Valchisone e Valsassina Ski Team.

L’elenco è però ancora provvisorio perché i team avranno tempo fino al 31 ottobre per ufficializzare la propria presenza. Al momento è sufficiente collegarsi sul sito internet www.memorialfosson.com e compilare il modulo riservato alle società. Solo in seguito si procederà all’iscrizione degli atleti, utilizzando il portale federale.