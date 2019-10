Calcio: La Puglia conquista il IV Torneo nazionale per l'integrazione sociale

Le otto squadre provenienti da 8 regione italiane, manca la Valle d'Aosta ed è un vero peccato. Erano presenti Campania, Puglia, Lazio, Marche, Umbria, Friuli, Abruzzo, Lombardia - hanno schierato in campo 110 ragazzi con disabilità mentale e psichiatrica o con problemi di dipendenze, che stanno seguendo un percorso riabilitativo all’interno delle varie strutture residenziali psichiatriche dislocate nel territorio italiano, accompagnati dai loro operatori.

Il torneo è stato organizzato da Anpis: Associazione Nazionale Polisportive per l'Integrazione Sociale, una associazione che ha quasi vent’anni e alla quale aderiscono 40 associazioni polisportive diffuse su gran parte del territorio nazionale e che progressivamente, si sono costituite come strumento di promozione sociale e di lotta alla marginalità adottato in diversi settori dello svantaggio psicosociale.

Le gare disputate a Tarquinia, presso gli impianti sportivi Cardoni, hanno visto questi come risultati finali:1° classificato REGIONE PUGLIA 2° classificato REGIONE LAZIO 3° classificato REGIONE UMBRIA 4° classificato REGIONE FRIULI 5° classificato REGIONE MARCHE

Indipendentemente dal risultato, la vittoria è stata di tutti i partecipanti poiché hanno vissuto la manifestazione com un’importante esperienza di integrazione e inclusione sociale, grazie anche ai numerosi momenti di condivisione e convivialità che hanno potuto trascorrere presso il Civico Zero Resort