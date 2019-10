Rafting: sull’Adige si assegna il titolo Maratona del 32° Campionato Italiano

Indetta dalla Federazione Italiana Rafting e con l’organizzazione del Canoa Club Verona la prova di Maratona si svolge su un percorso di 20 km da Dolcè (Verona) a Pescantina con difficoltà di I° e II° grado sulla scala di difficoltà fluviali che ha il VI° come massimo

L’Adigemarathon, accanto agli equipaggi impegnati nel 32° Campionato Italiano Rafting, vedrà in azione i canoisti su un percorso di 36,3 km con partenza da Avio, in provincia di Trento, e arrivo sempre a Pescantina e, per le categorie giovanili sulla Mezza Maratona di 15 km.

In gara sull’Adige, anche gli appassionati di SUP con la SUP Race sullo stesso percorso dei Campionato Italiano Rafting. Nel programma anche la “Discesa Amatoriale” per chi vuole effettuare una prova esperienza con attrezzature Guide e gommoni forniti dall’organizzazione in collaborazione con la F.I.Raft.

Il programma dell’Adigemarathon e della prova valida per il titolo di specialità Maratona del 32° Campionato Italiano Rafting prevede il via alle 11.40. La premiazione a Pescantina è in programma alle 14.30.