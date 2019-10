Calcio a 5: C. Divisione, Aosta 511 battuto ai rigori dal Genova

Un match equilibrato dal primo all'ultimo minuto, quello disputato al Montfleuri di Aosta tra il Genova e l'Aosta 511 di mister Tomassi, impegnate nella Coppa Divisione 2019/2020 di calcio a 5. I tempi regolamentari finiscono in parità, 6 a 6, e come prevede il regolamento si tirano i rigori.

Dopo cinque tiri e cinque reti per ciascuna delle formazioni si va a oltranza: è Fea dell'Aosta a sbagliare l'ottavo tiro dal dischetto, poi il Genova segna e passa il turno.

L'Aosta e il suo mister hanno molto da recriminare: i rossoneri sono stati sempre in vantaggio ma non sulla sfortuna: vengono raggiunti a un minuto dalla fine del tempo regolamentare dal portiere di movimento del Genova che si butta nella mischia e trova un varco verso la porta rimasta per pochi secondi sguarnita. Ai rigori prosegue l'equilibrio sino all'errore di Fea, stanco dopo essersi 'spremuto' senza riserve dal primo minuto.