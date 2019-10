La nazionale di calcio in verde piace alle donne e ai giovani

La 'maglia verde' indossata dagli azzurri di Roberto Mancini sabato sera in occasione della partita Italia-Grecia valida per le qualificazioni a Euro 2020, convince buona parte dei tifosi italiani, ma soprattutto conquista giovani e donne. E' questo il risultato che emerge dall'indagine effettuata dall'Istituto Piepoli e realizzata il 15 ottobre attraverso 505 interviste ad un campione rappresentativo della popolazione italiana, maschi e femmine, dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età e territorio. Se il tifoso maschio resta ancorato alla tradizione (solo il 35% si è detto 'molto' o 'abbastanza' soddisfatto della novità, contro un 56% che ha 'poco' o 'per nulla' gradito la terza divisa), tra il pubblico femminile e i giovani 18-34 anni la percentuale sale significativamente: il 44% e il 49% di essi ha promosso l'iniziativa della Federcalcio (al 43% e il 44% non è invece piaciuto il colore verde, chiaro riferimento alla speranza di vedere i giovani calciatori italiani conquistare i più importanti trofei).