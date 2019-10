I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Tuttosport: CR700, anatomia di un fenomeno da gol. Il portoghese della Juventus non molla, anzi rilancia: vuole vincere tutto, con il club e non solo. E i suoi 700 gol da professionista vengono rivisitati uno per uno: di testa ne ha segnati 127, in area 595...

Aperte le iscrizioni della Run Rome The Marathon. L’appuntamento è per il 29 marzo 2020 e per la maratona di Roma le novità vanno ben oltre la denominazione con la garanzia di Berlino

Gazzetta dello Sport - Arrestato il tifoso che investì Belardinelli davanti a San Siro: omicidio volontario. L'ultrà del Napoli Fabio Manduca, 39 anni, è accusato di aver accelerato per travolgere il 35enne di Varese che partecipava all'agguato con gli interisti del 26 dicembre 2018.

GP Giappone, Motegi, Libera1, tripletta Yamaha. Nella prima sessione del GP del Giappone lo spagnolo precede le due M1 della Petronas. Marquez 4°, Dovizioso 8° e Vale 12°, tutti senza montare la gomma nuova nel finale. Moto3: ok Dalla Porta

Il Corriere dello Sp ort - Monchi, 'la Roma mi ha cacciato, gli infortuni ci sono costati 20 milioni'. L'ex direttore sportivo giallorosso: 'Non usare i tuoi giocatori per il 15% della stagione ha un costo sportivo'.

L'annuncio di Gravina, 'useremo il Var contro i razzisti'. Così il presidente della Figc: 'Non ho alcuna intenzione di abbassare la guardia. Non mi importa se il coro viene da 1, 2 o 10 persone: abbiamo la tecnologia per intervenire, anche dopo il 90''