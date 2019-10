Sci: Decise le formazioni per i giganti di apertura di Cdm a Soelden,

Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha ufficializzato i nomi dei partecipanti ai giganti che apriranno la stagione di Coppa del mondo sul ghiacciaio del Rettenbach nel prossimo fine settimana.

Ad aprire le danze sarà sabato 26 ottobre la gara femminile, alla quale prenderanno parte Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Irene Curtoni, Roberta Melesi (che gode del posto fisso nella specialità conseguita in Coppa Europa l'anno passato).

A contendersi l'ultimo biglietto riservato al contingente italiano rimangono Roberta Midali e Laura Pirovano, un dubbio che verrà sciolto al termine di un test cronometrico in programma all'inizio della prossima settimana.



A livello maschile si correrà invece domenica 27 ottobre, a difendere i colori azzurri saranno Manfred Moelgg, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Simon Maurberger (che ha il posto fisso in qualità di vincitore della scorsa Coppa Europa), Dominik Paris, Giovanni Borsotti e Hannes Zingerle. Assente per infortunio Andrea Ballerin, che avrebbe il posto fisso per diritto conseguito nello scorso anno in Coppa Europa.