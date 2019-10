Ginnastica artistica: Serie C; in gara a Pozzuoli i ginnasti dell'Olimpia

Il team - composto dagli atleti junior e senior Tommaso Morra Di Cella, Samuele Gallo, Lorenzo Mattana e Alessandro Arosio, in prestito dalla società Pro Lissone - sarà impegnato a Pozzuoli nella prima prova del Campionato di squadra di Serie C (ex Serie B).

Si cimenteranno sui sei attrezzi olimpici (corpo libero, parallele, sbarra, volteggio, cavallo con maniglie e anelli) accompagnati in campo dal responsabile tecnico Olimpia Andrea Dondeynaz e dal tecnico della Pro Lissone Ferdinando Montanaro.