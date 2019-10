Wheelchair curling: Ottima Italia con Egidio Marchese in vista dei Mondiali di Lohja

Prosegue spedita l’operazione Lohja. L’Italia del wheelchair curling si sta preparando per i Mondiali gruppo B, che si terranno in Finlandia dal 25 novembre al 3 dicembre e ha ben in testa l’obiettivo: tornare nel gotha mondiale paralimpico della Serie A in cui manca ormai da troppo tempo.

Dopo aver organizzato il torneo internazionale di Torino, lo scorso weekend la Nazionale azzurra (Ioriatti, Bertò, Dallapiccola e Marchese), guidata dall’head coach Violetta Caldart, ha preso parte a un altro torneo, a Wetzikon (Svizzera), chiudendo al secondo posto dopo la sconfitta nella finalissima contro la Norvegia.

Egidio Marchese

«La squadra è in forte crescita e rispetto agli scorsi anni si è allenata molto di più in estate al fine di aumentare la consapevolezza nei propri mezzi e arrivare nella miglior forma all’importantissimo appuntamento del mese prossimo in Finlandia – ha dichiarato il coordinatore tecnico degli sport paralimpici Giuseppe Antonucci -. Sono molto fiero di come si stanno comportando i ragazzi e anche nella sfida persa contro la Norvegia hanno comunque giocato una bella partita, mostrando grande potenziale. Dobbiamo continuare così e tutta la Fisg è con loro per accompagnarli nella risalita».

Il prossimo test probante per gli azzurri sarà la settimana prossima, dal 24 al 28 ottobre, nel trofeo internazionale di Tallin, in Estonia. Intanto, questo week-end, nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 ottobre, a Pinerolo va in scena il primo torneo sperimentale di doppio wheelchair curling,