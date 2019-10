Hockey: U13, sconfitta senza appello per i Gladiators in terra comasca

Trasferta amara per gli under 13 dei Gladiators, sconfitti a Como per 11 a 5. E se ogni sconfitta, specie se evidente, ha una spiegazione, quella in cui è incorsa la Under 13 dei Gladiators a Como non fa eccezione. E va ricercata soprattutto nel roster risicato a disposizione di coach Davide Picco per questa gara: due sole linee giuste.

Agli enfants terribiles dell'hockey valdostano va comunque riconosciuto di aver giocato due drittel senza risparmiarsi e, anche nel terzo, malgrado il finire della benzina, di aver mostrato molto cuore. E' quello che si chiede ad un hockeysta degno di tal nome. Prossima gara, sabato 26 ottobre, alle ore 12, contro l'HC Varese. Si giocherà ad Aosta, davanti al pubblico di casa, condizione ottima per scacciare le nuvole della pagina di Como.

Formazione HC Aosta Gladiators: Samuele Giovinazzo, Federico Boscolo, Riccardo Sangiorgio, Samuel Picco, Simone Giuliani, Stefano Terranova, Andrea Giacometto, Luca Reale, Mattia Lenta, Didier Tacchella, David Cout, Federico Sinigaglia