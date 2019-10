Ciclismo: Rosaire argento M2 alla Gran Fondo Lombardia

Secondo gradino del podio per il valdostano Erik Rosaire del Club Godioz alla Gran Fondo Lombardia corsa a Cantù. Nella gara di 109 chilometri e 1700 metri di dislivello, Rosaire si è piazzato dodicesimo assoluto in 3h8’11”.

E' andato molto al di sotto delle aspettative, solo 56esimo, Jean Pellissier (3h 24’44”; 10ma posizione in M4); Ivan Macori del Gs Aquile si è piazzato 184esimo con 3h 41’18” ed è 32esimo in M4 mentre il compagno di club Andrea Bryer è arrivato 754esimo e 122esimo negli M5) in 4h 28’36.

Infine Daniele Andrea Capitoni 771esimo e 126esimo M5 per il Gs Aquile, in 4h30’23”, il compagno di squadra Michele Zenoni con 4h 32’58” è 792esimo assoluto e 130esimo M5 mentre Danilo Fabbri (Aquile) è 878esimo con 4h 45’00”, 169esimo M4.