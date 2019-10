Volley: U16, Esse Zeta batte Crai ed è campione regionale

E' finito con il punteggio di 3 a 0 per l'Esse Zeta Glaces, l'ultimo match stagionale di volley femminile del campionato under 16. Le aostane vincono così il titolo regionale ma il Crai Csi Chatillon ci ha provato con tutte le risorse a disposizione, almeno nel primo set finito 26 a 24.

Il secondo vinto per 25 a 14 e il terzo per 25 a 8 dimostrano il calo crescente della formazione di Riccardo Vittone contro una squadra più forte e motivata. Ivan Limonet, coach indiscusso dell'Esse Zeta, ha saputo costruire un gruppo affiatato e in ottima forma fisica, evidente quest'ultima anche a fine stagione.