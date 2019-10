Biathlon: Nicole Gontier per sette giorni con la squadra A di Coppa del mondo: si parte il 19 ottobre

In attesa di scendere in pista ad Anterselva a febbraio per i Mondiali del 2020, Nicole Gontier, in compagnia di alcuni effettivi della squadra A di Coppa del mondo, si allenerà nella località altoatesina in occasione di un raduno, il cui inizio è programmato per la giornata di sabato 19 ottobre.

Per l'occasione, il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato: Dominik Windisch, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Giuseppe Montello, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. Con loro, fino al 26 ottobre, ci saranno i tecnici Klaus Hoellrigl, Nicola Pozzi e Angelika Renzier. Prima di raggiungere Anterselva, il gruppo farà tappa a Rovereto per dei test funzionali, che si svolgeranno nella giornata del 18 ottobre.



La stagione agonistica del biathlon partirà ufficialmente il prossimo 30 novembre a Oestersund (Sve), prima tappa della Coppa del mondo: ad aprire le danze sarà una staffetta singola mista prevista per le ore 13,10.I