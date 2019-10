Calcio f: Contro la Rappresentativa Milanese le ragazze dell'Aosta 511 sconfitte dalla stanchezza

E' finita 4 a 3 per le lombarde, la sfida amichevole tra l'Aosta 511 under 19 di calcio a 5 femminile e la Rappresentativa Milanese, disputata domenica scorsa. Allenate da mister Marco Tomassi, le valdostane hanno affrontato una squadra formata da giocatrici che hanno militato in serie A, esperte in attacco, ottime dibblatrici e ben piazzate in difesa.

Nonostante un apparente divario tecnico, la squadra dell'Aosta 511 è uscita a testa alta dal campo e anzi la sconfitta va stretta a Sylvie Gippaz e compagne: in vantaggio dopo pochi minuti, l'Aosta ha retto la pressione della rappresentativa per oltre un quarto d'ora; dopo il pareggio la squadra di Tomassi si è riversata all'attacco e dopo aver subito la seconda rete ha trovato il pareggio e il sorpasso.

Sul 2 a 3, però, le aostane hanno iniziato a calare l'adrenalina e a patire la stanchezza; le avversarie ne hanno saputo approfittare al massimo e nei minuti finali hanno segnato la rete del pari e, a tempo praticamente scaduto, quella della vittoria.