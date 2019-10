Hockey: Accordo FISG-GAHG gli arbitri ritornano in pista

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio con soddisfazione comunica che, alla luce del buon esito della riunione intercorsa ieri tra i vertici federali e il direttivo del Gruppo Arbitri Hockey Ghiaccio, gli arbitri hanno dato la loro disponibilità a tornare a dirigere le gare dei campionati di hockey ghiaccio i quali, pertanto, potranno fin da subito riprendere il loro regolare svolgimento.

Fondamentale l’incontro tra le parti che ha permesso di trovare un accordo sulle problematiche economiche evidenziate dal GAHG nonché la comune volontà di dar vita ad un importante piano di crescita e sviluppo dell’intera classe arbitrale.

Questi, in estrema sintesi e per punti, gli accordi condivisi nell’incontro di ieri da ambo le parti:

– FISG e GAHG concordano sulla necessità di un ampio programma di rinnovamento del gruppo arbitrale. Un progetto che preveda, tra le altre cose, aggiornamenti costanti, confronti con consulenti ed esperti riconosciuti a livello internazionale, una sempre più idonea preparazione fisica e una valida e comprovata conoscenza tecnica. Un piano che contempli anche il supporto costante della IIHF.

– FISG si impegna fin da subito a porre rimedio alle problematiche emerse in tema di messa a disposizione di materiale tecnico per tutti gli arbitri con particolare riferimento alle nuove leve, così come di tempestività dei rimborsi spese grazie a tempistiche più chiare e definite. Su quest’ultimo punto i vertici federali chiedono altresì al Gruppo Arbitri un progetto che consenta un risparmio delle spese di trasferta tramite una più efficace distribuzione territoriale degli arbitri a disposizione.

– FISG si impegna, a partire dal 1 gennaio 2020, ad adeguare le diarie degli arbitri secondo quanto richiesto dal GAHG relativamente ai campionati giovanili.

– FISG, come concordato con il GAHG, prima dell’inizio dei campionati sportivi senior 2020-21 aprirà un tavolo di discussione insieme alle società per presentare il nuovo progetto di sviluppo della classe arbitrale con annessa proposta di presa in carico dei costi necessari ad adeguare le diarie degli arbitri come da richiesta del GAHG.

– FISG e GAHG si impegnano a migliorare i loro flussi di informazione in modo da cooperare in maniera sempre più puntuale ed efficace.

“Siamo molto soddisfatti di come è andata la riunione e soprattutto del fatto che i campionati possano ripartire fin da subito. Ringrazio il direttivo del GAHG per come ha gestito la situazione e ringrazio le società che in questo week-end si sono adoperate per far disputare le partite dei campionati giovanili – le parole del presidente FISG, Andrea Gios -. Sono dispiaciuto per i disguidi occorsi negli ultimi giorni ma soprattutto sono felice di ripartire con rinnovato entusiasmo e con la convinzione che siano state messe le basi per avviare un grande processo di rinnovamento del settore arbitrale da cui trarrà beneficio l’intero movimento dell’hockey italiano”.